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Visite Zou’m L’ancienne porterie de l’abbaye Abbaye Saint-Amant-de-Boixe

Visite Zou’m L’ancienne porterie de l’abbaye Abbaye Saint-Amant-de-Boixe dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Abbaye

Adresse : 8 Place de l'Abbaye

Ville : 16330 Saint-Amant-de-Boixe

Département : Charente

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 4 4 4

Saint-Amant-de-Boixe

Visite Zou’m L’ancienne porterie de l’abbaye

Abbaye 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 15:00:00
fin : 2026-05-24 15:45:00

Date(s) :
2026-05-24

Visite de 1/2 3/4h sur un détail de l’abbaye
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Abbaye 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 24 27  abbaye@saintamantdeboixe.fr

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English :

1/2 3/4 hour visit to a detail of the abbey

L’événement Visite Zou’m L’ancienne porterie de l’abbaye Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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