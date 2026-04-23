Visite Zou’m L’ancienne porterie de l’abbaye Abbaye Saint-Amant-de-Boixe

Saint-Amant-de-Boixe

Visite Zou’m L’ancienne porterie de l’abbaye

Abbaye 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 15:00:00

fin : 2026-05-24 15:45:00

Date(s) :

2026-05-24

Visite de 1/2 3/4h sur un détail de l’abbaye

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Abbaye 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 24 27 abbaye@saintamantdeboixe.fr

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English :

1/2 3/4 hour visit to a detail of the abbey

L’événement Visite Zou’m L’ancienne porterie de l’abbaye Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Destination Nord Charente