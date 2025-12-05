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AGENDA · Grenoble

Rencontres Ciné Montagne Grenoble

mardi 13 octobre 2026 · Grenoble

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Adresse
Palais des Sports
Ville
38000 Grenoble
Département
Isère
Tarif

Grenoble

Rencontres Ciné Montagne

Palais des Sports Grenoble Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-13

Les Rencontres Ciné Montagne de Grenoble sont de retour pour vous faire vibrer durant 5 soirées de projections de films de montagne !
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Palais des Sports Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 57 04 27 00  grenoble.montagne@grenoble.fr

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English : Rencontres Ciné Montagne

The Rencontres Ciné Montagne de Grenoble are back to thrill you during 5 evenings of mountain films!

L’événement Rencontres Ciné Montagne Grenoble a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Grenoble Alpes

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