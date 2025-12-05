Informations pratiques

Grenoble

Rencontres Ciné Montagne

Palais des Sports Grenoble Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-13

Les Rencontres Ciné Montagne de Grenoble sont de retour pour vous faire vibrer durant 5 soirées de projections de films de montagne !

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Palais des Sports Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 57 04 27 00 grenoble.montagne@grenoble.fr

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English : Rencontres Ciné Montagne

The Rencontres Ciné Montagne de Grenoble are back to thrill you during 5 evenings of mountain films!

L’événement Rencontres Ciné Montagne Grenoble a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Grenoble Alpes