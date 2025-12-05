Rencontres Ciné Montagne Grenoble
mardi 13 octobre 2026 · Grenoble
Informations pratiques
Grenoble
Rencontres Ciné Montagne
Palais des Sports Grenoble Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-13
Les Rencontres Ciné Montagne de Grenoble sont de retour pour vous faire vibrer durant 5 soirées de projections de films de montagne !
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Palais des Sports Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 57 04 27 00 grenoble.montagne@grenoble.fr
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English : Rencontres Ciné Montagne
The Rencontres Ciné Montagne de Grenoble are back to thrill you during 5 evenings of mountain films!
L’événement Rencontres Ciné Montagne Grenoble a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Grenoble Alpes
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