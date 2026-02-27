Rencontres Ciné Solidarité et Tolérance Rue de l’Abreuvoir Loudun

Rencontres Ciné Solidarité et Tolérance

Rue de l’Abreuvoir Cinéma Le Cornay Loudun Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

2026-03-18

Les Rencontres ciné de Loudun transmettent des valeurs de solidarité et tolérance, par le cinéma. Séances tout public à 20h30.1 film gratuit par jour !

LITTLE JAFFNA

De Lawrence Valin

le quartier de Little Jaffna à Paris est le cœur d’une communauté tamoule vibrante, où Michael, un jeune policier, est chargé d’infiltrer un groupe criminel connu pour extorsion et blanchiment d’argent au profit des rebelles séparatistes au Sri Lanka. Mais à mesure qu’il s’enfonce au cœur de l’organisation, sa loyauté sera mise à l’épreuve, dans une poursuite implacable contre l’un des gangs les plus cachés et puissants de Paris.

En présence de Lawrence Valin, comédien principal et réalisateur du film. .

Rue de l’Abreuvoir Cinéma Le Cornay Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 17 51

