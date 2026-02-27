Rencontres Ciné Solidarité et Tolérance Rue de l’Abreuvoir Loudun

Rencontres Ciné Solidarité et Tolérance

Les Rencontres ciné de Loudun transmettent des valeurs de solidarité et tolérance, par le cinéma. Au cours de la semaine, plusieurs films sont proposés et les projections sont suivies de rencontres avec des invités (réalisateur, scénariste…) Séances tout public à 20h30.1 film gratuit par jour !

OLLIE

Antoine Besse

À 13 ans, Pierre revient vivre à la ferme de son père après le décès brutal de sa mère. Harcelé à l’école, il se réfugie dans sa passion le skate. Il rencontre Bertrand, un marginal qui cache un passé d’ancien skateur, et qui le prend sous son aile. Ensemble, ils vont tenter de se reconstruire.

En présence d’Antoine Besse, réalisateur du film. .

