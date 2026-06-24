Rencontres dans le cadre du festival Un film, un jardin Nant lundi 3 août 2026.

Nant

Rencontres dans le cadre du festival Un film, un jardin

Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-03

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-03 2026-08-06 2026-08-08

Rencontres animées par Emmanuel de Roquetaillade

3 août Frédéric Denépoux musicien guitariste professionnel, premier prix interconservatoire d’Ile de France et prix d’excellence.

6 août Michel Grimaud accessoiriste de plateau pendant 46 ans, présentera son livre sorti en 2025 Mémoires d’un accessoiriste

8 août Francis Nardin collectionneur depuis toujours. Sa passion le cinéma et les objets qui font le cinéma

A 18h au Petit Hall .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 87 05 29 55

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English :

Discussions moderated by Emmanuel de Roquetaillade

L’événement Rencontres dans le cadre du festival Un film, un jardin Nant a été mis à jour le 2026-06-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)