Rencontres dans le cadre du festival Un film, un jardin Nant
Rencontres dans le cadre du festival Un film, un jardin Nant lundi 3 août 2026.
Nant
Rencontres dans le cadre du festival Un film, un jardin
Nant Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-03
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-03 2026-08-06 2026-08-08
Rencontres animées par Emmanuel de Roquetaillade
3 août Frédéric Denépoux musicien guitariste professionnel, premier prix interconservatoire d’Ile de France et prix d’excellence.
6 août Michel Grimaud accessoiriste de plateau pendant 46 ans, présentera son livre sorti en 2025 Mémoires d’un accessoiriste
8 août Francis Nardin collectionneur depuis toujours. Sa passion le cinéma et les objets qui font le cinéma
A 18h au Petit Hall .
Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 87 05 29 55
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English :
Discussions moderated by Emmanuel de Roquetaillade
L’événement Rencontres dans le cadre du festival Un film, un jardin Nant a été mis à jour le 2026-06-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Nant (Aveyron)
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- Projection de film ancien Nant 4 juillet 2026
- Exposition de Didier Malaquin Nant 4 juillet 2026
- Les Concert’ines Nant 5 juillet 2026
- Cirque Francotelli Nant 10 juillet 2026