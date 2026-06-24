UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rencontres dans le cadre du festival Un film, un jardin Nant

Rencontres dans le cadre du festival Un film, un jardin Nant

Rencontres dans le cadre du festival Un film, un jardin Nant lundi 3 août 2026.

Ville
12230 Nant
Département
Aveyron
Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Tarif

Nant

Rencontres dans le cadre du festival Un film, un jardin

Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-03
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-03 2026-08-06 2026-08-08

Rencontres animées par Emmanuel de Roquetaillade
3 août Frédéric Denépoux musicien guitariste professionnel, premier prix interconservatoire d’Ile de France et prix d’excellence.
6 août Michel Grimaud accessoiriste de plateau pendant 46 ans, présentera son livre sorti en 2025 Mémoires d’un accessoiriste
8 août Francis Nardin collectionneur depuis toujours. Sa passion le cinéma et les objets qui font le cinéma

A 18h au Petit Hall   .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 87 05 29 55 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discussions moderated by Emmanuel de Roquetaillade

L’événement Rencontres dans le cadre du festival Un film, un jardin Nant a été mis à jour le 2026-06-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Nant (Aveyron)