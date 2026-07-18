Rencontres de Communes Haltes Saugues
vendredi 16 octobre 2026 · Saugues
Informations pratiques
Saugues
Rencontres de Communes Haltes
Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 10:00:00
fin : 2026-10-16 17:00:00
Date(s) :
2026-10-16
la troisième édition des Rencontres de Communes Haltes®i se tiendra le vendredi 16 octobre à Saugues. Plus d’infos à venir.
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Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 30 accueil@saugues.fr
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English :
The third edition of the Rencontres de Communes Haltes%AEi will be held on Friday, October 16, in Saugues. More information to come.
L’événement Rencontres de Communes Haltes Saugues a été mis à jour le 2026-07-18 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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