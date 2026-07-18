Informations pratiques

Saugues

Rencontres de Communes Haltes

Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 10:00:00

fin : 2026-10-16 17:00:00

Date(s) :

2026-10-16

la troisième édition des Rencontres de Communes Haltes®i se tiendra le vendredi 16 octobre à Saugues. Plus d’infos à venir.

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Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 30 accueil@saugues.fr

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English :

The third edition of the Rencontres de Communes Haltes%AEi will be held on Friday, October 16, in Saugues. More information to come.

L’événement Rencontres de Communes Haltes Saugues a été mis à jour le 2026-07-18 par Communauté de communes des rives Haut-Allier