Informations pratiques

Florac Trois Rivières

RENCONTRES DU PASTORALISME CONFÉRENCES À L’INSTITUT AGRO

Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 11:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

L’Institut Agro accueille trois temps forts lors des Rencontres du pastoralisme 11h à 12h30 >> Transmettre les savoir-faire pastoraux échanges avec des éleveurs-bergers / 14h à 16h30 >> Tables-rondes sur les enjeux du pastoralisme avec des acteurs locaux / 16h30 à 18h >> Conférence Climat et pastoralisme en Causses et Cévennes par Vincent Cailliez, climatologue.

Les rencontres du pastoralisme aura lieu à Florac du 25 au 27 septembre 2026. Cet événement est un moment fédérateur et démonstratif de toutes les facettes et acteurs du pastoralisme local !

L’Institut Agro, un lieu unique de formation associant approches théoriques et pratiques de terrain pour aborder les dynamiques des territoires ruraux, accueille trois temps forts lors des Rencontres du pastoralisme

11h à 12h30 >> Transmettre les savoir-faire pastoraux échanges avec des éleveurs-bergers

14h à 16h30 >> Tables-rondes sur les enjeux du pastoralisme avec des acteurs locaux (filières locales, prédation, installation, revenu agricole, etc.)

16h30 à 18h >> Conférence Climat et pastoralisme en Causses et Cévennes par Vincent Cailliez, climatologue au SIDAM (réseau des Chambres d’agriculture du Massif central) .

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

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English :

The Agro Institute is hosting three key events during the Pastoralism Conference: 11:00 a.m. 12:30 p.m. >> Passing on pastoral know-how: Discussions with herders / 2:00 p.m. 4:30 p.m. >> Roundtable discussions on the challenges of pastoralism with local stakeholders / 4:30 p.m. 6:00 p.m. >> Lecture “Climate and Pastoralism in the Causses and Cévennes” by Vincent Cailliez, climatologist.

L’événement RENCONTRES DU PASTORALISME CONFÉRENCES À L’INSTITUT AGRO Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-08-14 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes