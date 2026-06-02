Florac Trois Rivières

SOIRÉE PASTA PARTY !

Tennis Club de Florac, Pont du Tarn Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

Le Tennis Club de Florac vous invite à sa soirée Pasta Party !Réservation obligatoire avant le le 31 Août.

Venez profiter de l’ambiance conviviale du Tennis Club de Florac lors d’une soirée Pasta Party.

Ambiance musicale et buvette sur place !

Réservation obligatoire avant le 31 Août. 10€ par personne .

Tennis Club de Florac, Pont du Tarn Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 70 11 31 64

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English :

The Florac Tennis Club invites you to its Pasta Party! Reservations must be made by August 31st.

L’événement SOIRÉE PASTA PARTY ! Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-06-02 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes