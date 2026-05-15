Informations pratiques

Florac Trois Rivières

RENCONTRES DU PASTORALISME SPECTACLE ÉLEVAGE

Parc Arnal Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-25 20:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Pour les rencontres du pastoralisme, les animaux de la Compagnie présentent leur spectacle Elevage au Parc Arnal de Florac (replis à la salle des fêtes en cas de pluie).

Les rencontres du pastoralisme aura lieu à Florac du 25 au 27 septembre 2026. Cet événement sera un moment fédérateur et démonstratif de toutes les facettes et acteurs du pastoralisme local !

Pour lancer les festivités, Les animaux de la Compagnie présentent leur spectacle Elevage au Parc Arnal de Florac (replis à la salle des fêtes en cas de pluie)

La ferme de Jacques a brûlé ! Et les Animaux de la Compagnie cherchent des solutions.

ELEVAGE est une ballade entre passé et présent, entre effondrement et renaissance, qui mêle théâtre, danse, musique et chants, et joue avec la farine, le paysage et les orages.

ELEVAGE c’est un spectacle sur le monde rural et ses évolutions. Une fable satirique où les animaux mènent le bal.

Spectacle mis en scène par Camille Lucas, durée d’une heure. Buvette et restauration sur place.

L’ouverture officielle des rencontres aura lieu sur le parvis de la Genette Verte à 18h. .

Parc Arnal Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

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English :

For the pastoralism festival, the Compagnie’s animals will perform their show Elevage at Parc Arnal in Florac (the event will be moved to the community hall in case of rain).

L’événement RENCONTRES DU PASTORALISME SPECTACLE ÉLEVAGE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-08-12 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes