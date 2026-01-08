Rencontres du Patrimoine et de la Création Jardin Dumaine et Salle des Fêtes Luçon samedi 3 octobre 2026.

Luçon

Rencontres du Patrimoine et de la Création

Jardin Dumaine et Salle des Fêtes 3 Rue de l’hotel de ville Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 19:00:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04

L’événement vendéen dédié aux métiers d’art et créateurs.

Les Rencontres du Patrimoine et de la Création réunissent, le temps d’un week-end, des artisans d’art, des créateurs et des professionnels du patrimoine au Château de la Chevallerie à Sainte-Gemme-la-Plaine.

Démonstrations de savoir-faire, expositions, échanges avec les exposants et vente de créations rythment cet événement incontournable en Vendée.

Dans un cadre patrimonial remarquable, les visiteurs découvrent des métiers parfois méconnus, rencontrent des professionnels passionnés et repartent, s’ils le souhaitent, avec une création unique réalisée par les artisans présents. .

Jardin Dumaine et Salle des Fêtes 3 Rue de l’hotel de ville Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 rencontres-patrimoine@vendeedusud.com

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English :

The event in Vendée dedicated to arts and crafts and designers.

L’événement Rencontres du Patrimoine et de la Création Luçon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud