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Rencontres du Patrimoine Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Rencontres du Patrimoine Bellou sur Huisne Rémalard en Perche dimanche 18 octobre 2026.

Lieu : Bellou sur Huisne

Adresse : 2 Rue de l'Huisne

Ville : 61110 Rémalard en Perche

Département : Orne

Début : dimanche 18 octobre 2026

Fin : dimanche 18 octobre 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Rémalard en Perche

Rencontres du Patrimoine

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 10:30:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Au programme

10h30 visite guidée dans Rémalard sur les traces d’Octave Mirbeau,

16h conférence Entre Mirbeau et Proust, Alice , portrait d’Alice Mirveau par Christophe David

17h15 conférence Anne-Catherine de Ligniville Helvétius, femme des Lumières par Fabrice Picandet, suivies d’un verre de l’amitié

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche.   .

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93  lepassage@remalardenperche.fr

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English : Rencontres du Patrimoine

L’événement Rencontres du Patrimoine Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-06-05 par OT CdC Coeur du Perche

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