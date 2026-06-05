Rencontres du Patrimoine Bellou sur Huisne Rémalard en Perche
Rencontres du Patrimoine Bellou sur Huisne Rémalard en Perche dimanche 18 octobre 2026.
Rémalard en Perche
Rencontres du Patrimoine
Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 10:30:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Au programme
10h30 visite guidée dans Rémalard sur les traces d’Octave Mirbeau,
16h conférence Entre Mirbeau et Proust, Alice , portrait d’Alice Mirveau par Christophe David
17h15 conférence Anne-Catherine de Ligniville Helvétius, femme des Lumières par Fabrice Picandet, suivies d’un verre de l’amitié
Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .
Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr
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English : Rencontres du Patrimoine
L’événement Rencontres du Patrimoine Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-06-05 par OT CdC Coeur du Perche
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