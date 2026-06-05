Rencontres du Patrimoine Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Rémalard en Perche

Rencontres du Patrimoine

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 10:30:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Au programme

10h30 visite guidée dans Rémalard sur les traces d’Octave Mirbeau,

16h conférence Entre Mirbeau et Proust, Alice , portrait d’Alice Mirveau par Christophe David

17h15 conférence Anne-Catherine de Ligniville Helvétius, femme des Lumières par Fabrice Picandet, suivies d’un verre de l’amitié

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

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English : Rencontres du Patrimoine

L’événement Rencontres du Patrimoine Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-06-05 par OT CdC Coeur du Perche