Rencontres écoféministes, Le Dôme, Talence

« Rencontres écoféministes » aura lieu à Talence du 4 au 6 mars prochains. Dans le cadre de la journée du droit des femmes, 3 temps forts imaginés par Vanessa Oltra-Michel, maitresse de conférences en économie à l’université de Bordeaux, sont proposés.

Rencontre – Penser le vivant

Soirée écoféministe entre témoignages, sciences et poésie.

Intervenantes : Muriel Gilardone (univ. Caen), Renda Belmallen (univ. Paris 8), Sylvie Ferrari (univ. Bordeaux), Viviane Genest (univ. Paris 8), Vanessa Oltra-Michel (univ. Bordeaux), animé par Marion Blancher (La Maison Forte).

>> 4 mars 2026 de 18h30 à 20h30

>> Entrée gratuite dans la limite des places – inscription conseillée

>> Le Dôme, 221 avenue de Thouars 33400 Talence

Ciné-rencontre – La terre des vertus

Projection du documentaire « La Terre des vertus » suivi d’un échange avec Viviane Genest, historienne et autrice (univ. Paris 8).

>> 5 mars 2026 de 19h à 20h30

>> Entrée gratuite dans la limite des places – inscription conseillée

>> Le Dôme, 221 avenue de Thouars 33400 Talence

Spectacle – L’effet Hiroshima [COMPLET]

Seul-en-scène vibrant où une femme-chercheuse raconte sa traversée d’Hiroshima et les rencontres qui l’ont à la fois bouleversée et éclairée. A la croisée du récit intime et de la réflexion universelle, elle explore notre rapport à la catastrophe, à la mémoire et à la Terre. Un voyage écoféministe sur ce que signifie encore « être au monde ».

Texte, mise en scène et jeu : Vanessa Oltra-Michel

>> 6 mars 2026 à 19h30**

>> Entrée gratuite, sur inscription [COMPLET]

>> Forum des Arts, Place d’Alcala de Henares 33400 Talence

>> ** ATTENTION l’inscription se fait via le site de la ville de Talence uniquement, il ne reste que quelques places : L’Effet Hiroshima par compagnie Just’Art – Ville de Talence

