Rencontres et échanges littéraires autour d’ouvrages sur Eileen Gray à la Maison Clémangis, Maison Clémangis, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Rencontres et échanges littéraires autour d’ouvrages sur Eileen Gray à la Maison Clémangis Samedi 19 septembre, 17h00 Maison Clémangis Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Participez à un moment d’échanges littéraires autour d’ouvrages sur Eileen Gray, pionnère du modernisme en France.

Maison Clémangis 1 placette du cloître, 51000 Châlons-en Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 69 38 45 http://www.chalons-en-champagne.net Cette belle maison de notable, dotée d’une architecture solide et remarquable en pans de bois, a été construite vers 1470-1480. Aujourd’hui, elle abrite une galerie d’expositions qui accueille l’Ordre des Architectes et la MACA (Maison de l’Architecture de Champagne-Ardenne).

Participez à un moment d’échanges littéraires autour d’ouvrages sur Eileen Gray, pionnère du modernisme en France.

© Ville de Châlons