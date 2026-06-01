Rencontres Mots-Zaïques Saint-Doulchard
Rencontres Mots-Zaïques Saint-Doulchard jeudi 25 juin 2026.
Saint-Doulchard
Rencontres Mots-Zaïques
Rue des Vignes Saint-Doulchard Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 14:00:00
fin : 2026-06-25 16:00:00
Date(s) :
2026-06-25
Participez à un atelier d’écriture créatif et ludique pour jouer avec les mots à la médiathèque de Saint-Doulchard.
Dans le cadre des Rencontres Mots-Zaïque, la médiathèque de Saint-Doulchard propose un atelier d’écriture ouvert aux adolescents et aux adultes. Cet atelier invite à découvrir ou redécouvrir le plaisir d’écrire à travers des exercices ludiques et créatifs, favorisant l’imagination et le partage autour des mots. Accessible à tous, il offre un moment convivial pour expérimenter l’écriture sous différentes formes. Gratuit, sur inscription conseillée, rendez-vous de 14h à 16h pour laisser libre cours à votre créativité. .
Rue des Vignes Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 52 65
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English :
The Saint-Doulchard media library offers a writing workshop. Ages 17 and over. Registration required
L’événement Rencontres Mots-Zaïques Saint-Doulchard a été mis à jour le 2026-06-17 par OT BOURGES
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