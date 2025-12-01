Rencontres parent’hèse Mon enfant est porteur d’un handicap, comment l’aider ? Médiathèque L’Alpha Angoulême

Rencontres parent’hèse Mon enfant est porteur d’un handicap, comment l’aider ?

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Un nouveau rendez-vous parentalité à destination des parents d’enfants de 0 à 6 ans.



Sur inscription.

English :

A new parenting event for parents of children aged 0 to 6.



Registration required.

German :

Ein neuer Elterntreff für Eltern von Kindern zwischen 0 und 6 Jahren.



Nach Anmeldung.

Italiano :

Un nuovo evento per genitori di bambini da 0 a 6 anni.



È richiesta l’iscrizione.

Espanol :

Un nuevo evento para padres de niños de 0 a 6 años.



Inscripción obligatoria.

