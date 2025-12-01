Rencontres parent’hèse Mon enfant est porteur d’un handicap, comment l’aider ? Médiathèque L’Alpha Angoulême
Rencontres parent’hèse Mon enfant est porteur d’un handicap, comment l’aider ? Médiathèque L’Alpha Angoulême mercredi 10 décembre 2025.
Rencontres parent’hèse Mon enfant est porteur d’un handicap, comment l’aider ?
Médiathèque L'Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente
Début : 2025-12-10 16:30:00
fin : 2025-12-10 18:00:00
2025-12-10
Un nouveau rendez-vous parentalité à destination des parents d’enfants de 0 à 6 ans.
Sur inscription.
Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00
English :
A new parenting event for parents of children aged 0 to 6.
Registration required.
German :
Ein neuer Elterntreff für Eltern von Kindern zwischen 0 und 6 Jahren.
Nach Anmeldung.
Italiano :
Un nuovo evento per genitori di bambini da 0 a 6 anni.
È richiesta l’iscrizione.
Espanol :
Un nuevo evento para padres de niños de 0 a 6 años.
Inscripción obligatoria.
