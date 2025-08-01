Rencontres philosophiques L’intelligence artificielle peut-elle remplacer la philosophie ? La Chapelle-Saint-Luc

Espace Didier Bienaimé La Chapelle-Saint-Luc Aube

Début : 2026-03-26 18:30:00

2026-03-26

La Toile (le Web) et les réseaux sociaux amplifient les croyances et les émotions au dépens de la patiente recherche publique de la vérité.



À propos de thèmes universels, et donc contemporains, les Rencontres philosophiques du Centre culturel de la Chapelle Saint Luc essaient de donner à connaître les méthodes et arguments de quelques grands philosophes, dans le but de respecter les différents genres de vérité et de résister à la tentation du prêt à penser , qu’il soit philosophique, scientiste, irrationaliste, politique ou religieux.



Pour soulager la prise de notes et faciliter le dialogue, des textes de philosophes et l’argumentaire de la Conférence sont distribués au public.



Entrée libre .

Espace Didier Bienaimé La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 92 12 reservation@la-chapelle-st-luc.eu

