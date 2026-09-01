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AGENDA · Huningue

Rencontres Photographiques des Trois Pays Huningue

samedi 24 octobre 2026 · Huningue

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
3 rue de Saint-Louis
Ville
68330 Huningue
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Huningue

Rencontres Photographiques des Trois Pays

3 rue de Saint-Louis Huningue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-11-08 18:00:00

Date(s) :
2026-10-24

Pour leur 15ème édition, les Rencontres Photographiques des Trois Pays invitent à découvrir la photographie sous toutes ses formes. Organisé par le Photoclub du Rhin de Huningue, cet événement réunit les travaux de photographes amateurs et d’invités venus partager leurs univers et leurs regards. Expositions, rencontres, conférences, visites commentées et masterclass rythment cette édition anniversaire, qui célèbre également les 50 ans du Photoclub du Rhin. 0  .

3 rue de Saint-Louis Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 89 98 20  letriangle@ville-huningue.fr

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English :

L’événement Rencontres Photographiques des Trois Pays Huningue a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue

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