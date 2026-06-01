Ault

Rencontres poétiques L’amour

17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:30:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Venez découvrir, lire, écouter, interpréter des poèmes, textes en prose, chansons, saynètes… d’auteurs connus ou inconnus, suivis d’un intermède ludique et d’un petit goûter.

Animé par François Grandeau et Jean-Claude Renaux.

Durée 2h30 | Tout public | Entrée libre.

Venez découvrir, lire, écouter, interpréter des poèmes, textes en prose, chansons, saynètes… d’auteurs connus ou inconnus, suivis d’un intermède ludique et d’un petit goûter.

Animé par François Grandeau et Jean-Claude Renaux.

Durée 2h30 | Tout public | Entrée libre. .

17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21

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English :

Come and discover, read, listen to and perform poems, prose, songs and sketches by well-known and lesser-known authors, followed by a playful interlude and a light snack.

Hosted by François Grandeau and Jean-Claude Renaux.

Duration 2h30 | All audiences | Free admission.

L’événement Rencontres poétiques L’amour Ault a été mis à jour le 2026-05-28 par DESTINATION LE TREPORT MERS