Rencontres professionnelles avec les équipes du patrimoine, Musée Postal, Paris

Informations pratiques

Rencontres professionnelles avec les équipes du patrimoine Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée Postal Paris

Jeunes à partir de 15 ans et adultes. Accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, le Musée Postal propose un temps d’échange au sein du parcours de visite avec les professionnels qui font vivre ses collections, pour découvrir la diversité des métiers du patrimoine (savoir-faire, études, diplômes, débouchés).

Musée Postal 34 Boulevard de Vaugirard, 75015 Paris, France Paris 75015 Quartier Necker Paris Île-de-France +33142792424 http://www.museepostal.fr Le Musée Postal est à la fois un Musée de France, un musée d’entreprise et un musée de société qui retrace l’histoire d’une activité, celle de la transmission des messages depuis plus de six siècles. Il présente une collection riche et diversifiée comprenant des archives philatéliques, des objets historiques et des œuvres d’art contemporain. En complément de son parcours permanent, le musée propose des expositions temporaires régulièrement renouvelées. Le musée propose des visites, des ateliers et des animations pour tous publics, tout au long de l’année. Métros : Montparnasse (4, 8,12 et 13), Duroc (10, 13) et Falguière (12). Bus : Lignes 28, 88, 89, 91, 92, 94, 95 et 96 – arrêts Armorique-Musée Postal ou Gare Montparnasse.

Atelier

© Musée Postal / La Poste – Paris 2025 © Sophie Brandström / Signatures