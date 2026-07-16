Rencontres sciences-société pour des solidarités alimentaires, Agropolis, Montpellier (34), Montpellier

Informations pratiques

Rencontres sciences-société pour des solidarités alimentaires 19 et 20 novembre Agropolis, Montpellier (34) Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-19T09:00:00+01:00 – 2026-11-19T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-20T09:00:00+01:00 – 2026-11-20T17:00:00+01:00

Pourquoi cette nouvelle édition ?

La dynamique de transformation des modalités de lutte contre la précarité alimentaire engagée dans la période post-Covid s’est poursuivie et amplifiée au cours des dernières années. Dans un contexte marqué par une inflation très marquée des prix alimentaires, une fragilisation persistante d’une partie des ménages et des tensions croissantes autour des modèles agricoles et alimentaires, les enjeux de solidarités alimentaires occupent une place centrale dans les débats publics. Aux côtés des structures d’aide alimentaire, de nombreuses initiatives de solidarités alimentaires continuent de se développer, élargissant le champ des réponses apportées aux difficultés rencontrées par les personnes concernées et posant la question de leur inscription dans les politiques publiques et les dispositifs institutionnels. L’amélioration de la qualité des denrées proposées dans le cadre de ces dispositifs s’impose progressivement comme un objectif central, et le respect de la dignité des personnes, la participation citoyenne et le développement du pouvoir d’agir comme des principes structurants.

Parallèlement, les projets de recherche, recherche-action et recherche participative en lien avec les solidarités alimentaires se multiplient. Ils constituent des espaces de collaboration entre institutions de recherche, collectivités, associations, collectifs citoyens et personnes concernées pour expérimenter, évaluer et documenter les transformations des systèmes de solidarités alimentaires.

La 3ème édition des Rencontres sciences-société « pour des solidarités alimentaires » s’inscrit dans ce panorama en évolution, dont il s’agira de rendre compte tout au long de l’événement. Forte de la dynamique impulsée par les précédents rendez-vous (2022 et 2024), la Chaire Unesco Alimentations du monde, en partenariat avec le Laboratoire des communs de l’alimentation (Laboca) et le Collectif nourrir, souhaitent explorer les thématiques qui mobilisent actuellement les acteur·ice·s des solidarités alimentaires et encourager le développement d’espaces de collaboration entre ces dernier·e·s et les institutions de recherche/centres d’expertise.

Un avant-goût du programme

Conférences, tables rondes, travaux en groupes et déambulation ponctueront les deux journées. Parmi les temps forts des rencontres, citons notamment une conférence inaugurale du sociologue Nicolas Duvoux, une discussion à deux voix pour interroger les évolutions et les expérimentations à l’œuvre dans l’aide alimentaire, ainsi qu’une table ronde internationale autour du care dans les dynamiques de solidarités alimentaires. Des ateliers seront par ailleurs organisés pour favoriser les réflexions collectives autour de quatre thématiques.

Les acteur·ice·s du travail social – quels leviers de changement ?

Construire des solidarités alimentaires avec les zones rurales et le monde agricole

Santé globale et précarité alimentaire

Le bien-être alimentaire, un outil au service des solidarités alimentaires

Comment participer ?

Les participant·e·s aux Rencontres (recherche, pouvoirs publics, collectivités, associations – y compris d’aide alimentaire – monde paysan, etc) sont invité·e·s à en nourrir le contenu, par le biais d’un « forum des initiatives ». Celui-ci montrera la diversité des travaux de recherche et projets de terrain menés pour répondre aux enjeux d’amélioration de l’accès à une alimentation de qualité pour toutes et tous.

Les contributions, qui peuvent prendre différentes formes (posters, exposition photos, court métrage, carte narrative sensible, livret de recettes), seront exposées dans un espace dédié durant toute la durée de l’événement, et feront l’objet d’une présentation par leurs auteur·ice·s, lors d’une session de déambulation inscrite au programme des rencontres. Envoyez votre note d’intention avant le 15 juillet (tous les détails en cliquant ci-dessous).

Répondre à l’appel à contributions

Que vous souhaitiez, ou non, répondre à notre appel à contributions, réservez gratuitement et dès à présent votre place aux Rencontres, via le formulaire d’inscription ci-dessous. La confirmation de votre inscription et le programme finalisé vous seront envoyés dans les prochaines semaines. Vous pouvez également consulter le site des Rencontres, qui sera mis à jour régulièrement.

Agropolis, Montpellier (34) 1000 avenue Agropolis, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Hôpitaux-Facultés Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/inscrivez-vous-a-la-3e-edition-des-rencontres-sciences-societe-pour-des-solidarites-alimentaires »}]

Participez à la troisième édition des « Rencontres sciences-société pour des solidarités alimentaires » : Des émotions à l’action.

Solidarités alimentaires