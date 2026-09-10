Rencontres Sport & Patrimoine 2026 : à la découverte de la sous station de la piscine, Piscine de Vaise, Lyon

Informations pratiques

Rencontres Sport & Patrimoine 2026 : à la découverte de la sous station de la piscine 19 et 20 septembre Piscine de Vaise Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Créée en 1968, la piscine de Vaise ouvre ses portes au public pour dévoiler ses coulisses à travers des visites guidées à vocation pédagogique. Les participants pourront accéder à la sous station et découvrir le fonctionnement des installations techniques permettant le traitement de l’eau et de l’air d’un bassin olympique.

Ils pourront également en apprendre davantage sur les travaux de rénovation et de modernisation, d’un montant de près de 7 M€, ayant récemment permis d’améliorer les bassins, les plages, le mur mobile, les nouveaux plongeoirs, l’enveloppe thermique, etc.

Piscine de Vaise 50 avenue Sidoine Apollinaire 69009 Lyon Lyon 69009 Gorge de Loup Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://inscriptions.lyon.fr/inscriptionSimple/InscriptionSimple/jsp/site/Portal.jsp?page=appointment&view=getAppointmentFormFirstStep&id_form=2797 »}] La piscine a été construite entre 1964 et 1969 et inaugurée le 25 octobre 1969 (et planifiée/amorcée dès la fin des années 1960) par les architectes Christian Batton, Joseph Pereyron et Robert Roustit. Conçue comme une grande piscine d’hiver, elle s’inscrit dans le style brutaliste et fonctionnel de l’époque, rappelant d’autres réalisations de ses architectes comme la patinoire Charlemagne. Métro D Gorge de Loup – Bus 3, 19, 66 : arrêt Piscine de Vaise –

Créée en 1968, la piscine de Vaise ouvre ses portes au public pour dévoiler ses coulisses à travers des visites guidées à vocation pédagogique. Les participants pourront accéder à la sous station et …

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