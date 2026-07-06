Rencontres surréalistes dans le 10e Médiathèque Françoise Sagan Paris

Informations pratiques

Du 29 janvier au 24 décembre 1923, l’anarchiste Germaine Berton est incarcérée dans la prison de femmes Saint-Lazare, alors au 107, rue du Faubourg-Saint-Denis, après l’assassinat d’un dirigeant de l’Action Française, pour « venger Jaurès ». Le 4 octobre 1926, rue La Fayette, Léona Delcourt, alias Nadja rencontre de manière fortuite André Breton. Cette inconnue deviendra l’héroïne de son récit éponyme. Germaine, Léona : toutes deux nées en 1902, elles ont inspiré dans les années 1920 les surréalistes, une bande de jeunes gens écœurés par la guerre et épris de liberté, en quête d’un nouveau langage.

Nous vous proposons d’aller à la rencontre de Germaine Berton et Léona Delcourt, et d’écouter les voix de deux muses pas muettes qui ont laissé écrits et dessins. Nous visiterons la médiathèque Françoise-Sagan (ex-prison Saint-Lazare) jusqu’à son toit panoramique, sur les pas de Germaine Berton. Puis nous déambulerons dans le quartier à la recherche de Léona Delcourt, mettant ainsi en regard deux trajectoires tragiques.

Conférence animée par Marie-Ange Daguillon d’Histoire et Vie du 10e avec Lara Bouvet et Cécile Lasserre de la compagnie Chair et Tendre.

Informations pratiques

Samedi 10 octobre 2026 – 15 heures à 17 heures

RV à l’auditorium de la médiathèque Françoise-Sagan, 8, rue Léon-Schwartzenberg

Réservation obligatoire

Histoire et Vie du 10e L’association « Histoire et Vies du 10e » a pour objet de promouvoir l’histoire du 10e arrondissement de Paris et la vie de ses habitants, de veiller à la sauvegarde de son patrimoine et de sa mémoire. Elle contribue également à l’insertion du 10e dans l’environnement parisien. Elle intervient par des expositions, des conférences, des visites commentées, et toutes autres animations culturelles dans et hors de l’arrondissement.

Conférence-balade animée par Marie-Ange Daguillon d’Histoire & Vies du 10e, Lara Bouvet et Cécile Lasserre de la compagnie Chair et Tendre

Le samedi 10 octobre 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Réservation sur billetweb, par téléphone ou sur place auprès des bibliothécaires

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-10T18:00:00+02:00

fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-10T15:00:00+02:00_2026-10-10T17:00:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr



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