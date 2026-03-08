Rendez-vous aux Jardins 1 jardin, 1000 façons de le voir Le Château des Fées Charleville-Mézières

Rendez-vous aux Jardins 1 jardin, 1000 façons de le voir

Le Château des Fées 4 Chemin de la Folie Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Les peintres et dessinateurs investissent le Château des Fées.Une promenade haute en couleur lors de laquelle vous pouvez regarder les toiles se remplir. Pour les plus vaillants, vous pourrez dépoussiérer vos feutres et participer aussi !

.

Le Château des Fées 4 Chemin de la Folie Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 90 57 accueil@parc-naturel-ardennes.fr

English :

Painters and draughtsmen take over the Château des Fées for a colorful walk, during which you can watch the canvases being filled in. And for the brave, you can dust off your felt-tip pens and join in too!

