Rendez-vous aux jardins, à l’arboretum de Paris Arboretum de Paris PARIS

« Rendez-Vous aux jardins »

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026, participez à une visite guidée de l’Arboretum de Paris et découvrez l’un des plus remarquables ensembles arborés du bois de Vincennes.

Ce véritable musée vivant rassemble plus de 1 200 arbres et arbustes issus des régions tempérées du monde, organisés en collections thématiques qui témoignent de la richesse du patrimoine végétal.

Rendez-vous à l’entrée du jardin, près du plan.

A Noter Attention, en cas d’orage ou de vents violents les visites pourront être annulées pour des raisons de sécurité.

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026, découvrez l’Arboretum de Paris lors d’une visite guidée.

Partez à la rencontre de ses arbres remarquables, de ses collections thématiques et de l’histoire de ce site unique du bois de Vincennes.

Une promenade idéale pour les amoureux de nature et de Botanique.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 16h00

samedi, dimanche

de 10h00 à 12h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T10:00:00+02:00_2026-06-06T12:00:00+02:00;2026-06-06T14:00:00+02:00_2026-06-06T16:00:00+02:00;2026-06-07T10:00:00+02:00_2026-06-07T12:00:00+02:00;2026-06-07T14:00:00+02:00_2026-06-07T16:00:00+02:00

Arboretum de Paris 50, route de la Pyramide 75012 PARIS



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