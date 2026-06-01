Rendez-vous aux jardins : atelier photographie de paysages, Abbaye Saint-Michel de Cuxa, Codalet

Rendez-vous aux jardins : atelier photographie de paysages Samedi 6 juin, 09h30 Abbaye Saint-Michel de Cuxa Pyrénées-Orientales

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Arpentez le site classé de l’abbaye de Saint-Michel de Cuixa munis de cartes postales anciennes. Vous apprendrez les base de la reconduite photographique, et observerez l’évolution de cet écrin paysager !

Prévoir de bonnes chaussures, une casquette, un vêtement imperméable, de l’eau et un pique-nique si vous souhaitez prolonger ce moment avec nous!

Réservation au 06 01 46 91 69 ou lucie.julien@canigo-grandsite.fr

Abbaye Saint-Michel de Cuxa Route de Taurinya, 66500 Codalet Codalet 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468961535 http://abbayecuxa.org [{« type »: « email », « value »: « lucie.julien@canigo-grandsite.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 01 46 91 69 »}] [{« link »: « mailto:lucie.julien@canigo-grandsite.fr »}] L’abbaye Saint-Michel de Cuxa est un site millénaire, fondé au pied du Canigou par des moines bénédictins. Forte d’une histoire remarquable et d’une place essentielle dans la culture catalane, elle constitue une étape incontournable pour les amateurs d’art roman.

Son architecture, son cloître et son atmosphère paisible invitent à découvrir l’un des grands témoins du patrimoine religieux médiéval des Pyrénées-Orientales. Parking en abord du site et piste cyclables depuis la ville de Prades.

Arpentez le site classé de l’abbaye de Saint-Michel de Cuixa munis de cartes postales anciennes. Vous apprendrez les base de la reconduite photographique, et observerez l’évolution de cet écrin ! de…

©Lucie Julien