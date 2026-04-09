Rendez-vous aux jardins au Château de la Baronnière LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Rendez-vous aux jardins au Château de la Baronnière

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT Château de la Baronnière Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Éveillez vos sens au jardin biodynamique de la Baronnière une expérience sensorielle et inclusive au cœur d’un potager d’exception.

Bienvenue dans un jardin potager authentique ! Un élégant jardin de 3 000m2 qui fait du bien à l’environnement et à la santé grâce à son équilibre biologique.

Comme chaque année, début juin, le château de la Baronnière ouvre ses portes au public pour les Rendez-vous aux jardins, un événement national coordonné par le ministère de la Culture. L’occasion de venir en famille et découvrir les conseils de la propriétaire du château.

Le thème de cette année porte sur les 5 sens. À la demande du ministère de la Culture, nous nous mobilisons pour ouvrir nos jardins aux non-voyants. À cette occasion, les Jardins de la Baronnière proposeront une visite commentée et adaptée à leur handicap pour leur offrir une expérience sensorielle du site.

Chaque année, en mars, dans la jolie serre XIXème du jardin de La Baronnière, Anne du Boucheron prépare 2.000 petits plants issus de ses semis de légumes et de fleurs qu’elle vendera ce jour là.

Possibilité de déambuler et de pique-niquer tous le week-end. .

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT Château de la Baronnière Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 17 32 22 85

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English :

Awaken your senses at La Baronnière biodynamic garden: a sensory and inclusive experience in the heart of an exceptional vegetable garden.

L’événement Rendez-vous aux jardins au Château de la Baronnière Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges