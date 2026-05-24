Nogent-le-Rotrou

Rendez-vous aux jardins au Château des Comtes du Perche

Place Emile Maquaire Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Rendez-vous aux jardins au Château des Comtes du Perche le dimanche 7 juin 2026.

Au programme atelier empreinte végétale de 14h à 17h

Animation gratuite à partir de 6 ans.

Accès libre et gratuit au château

Rendez-vous aux jardins au Château des Comtes du Perche le dimanche 7 juin 2026.

Au programme atelier empreinte végétale de 14h à 17h

Animation gratuite à partir de 6 ans.

Accès libre et gratuit au château .

Place Emile Maquaire Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 18 02

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English :

Rendez-vous in the gardens at the Château des Comtes du Perche on Sunday, June 7, 2026.

On the program: plant imprint workshop from 2pm to 5pm

Free activities for children aged 6 and over.

Free admission to the château

L’événement Rendez-vous aux jardins au Château des Comtes du Perche Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-05-24 par OTs DU PERCHE