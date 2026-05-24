Rendez-vous aux jardins au Château des Comtes du Perche Nogent-le-Rotrou
Rendez-vous aux jardins au Château des Comtes du Perche Nogent-le-Rotrou dimanche 7 juin 2026.
Nogent-le-Rotrou
Rendez-vous aux jardins au Château des Comtes du Perche
Place Emile Maquaire Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Rendez-vous aux jardins au Château des Comtes du Perche le dimanche 7 juin 2026.
Au programme atelier empreinte végétale de 14h à 17h
Animation gratuite à partir de 6 ans.
Accès libre et gratuit au château
Rendez-vous aux jardins au Château des Comtes du Perche le dimanche 7 juin 2026.
Au programme atelier empreinte végétale de 14h à 17h
Animation gratuite à partir de 6 ans.
Accès libre et gratuit au château .
Place Emile Maquaire Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 18 02
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English :
Rendez-vous in the gardens at the Château des Comtes du Perche on Sunday, June 7, 2026.
On the program: plant imprint workshop from 2pm to 5pm
Free activities for children aged 6 and over.
Free admission to the château
L’événement Rendez-vous aux jardins au Château des Comtes du Perche Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-05-24 par OTs DU PERCHE
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