Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rendez-vous aux jardins au Château des Comtes du Perche Nogent-le-Rotrou

Rendez-vous aux jardins au Château des Comtes du Perche Nogent-le-Rotrou

Rendez-vous aux jardins au Château des Comtes du Perche Nogent-le-Rotrou dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Place Emile Maquaire

Ville : 28400 Nogent-le-Rotrou

Département : Eure-et-Loir

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Nogent-le-Rotrou

Rendez-vous aux jardins au Château des Comtes du Perche

Place Emile Maquaire Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Rendez-vous aux jardins au Château des Comtes du Perche le dimanche 7 juin 2026.
Au programme atelier empreinte végétale de 14h à 17h
Animation gratuite à partir de 6 ans.
Accès libre et gratuit au château
Rendez-vous aux jardins au Château des Comtes du Perche le dimanche 7 juin 2026.
Au programme atelier empreinte végétale de 14h à 17h
Animation gratuite à partir de 6 ans.
Accès libre et gratuit au château   .

Place Emile Maquaire Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 18 02 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rendez-vous in the gardens at the Château des Comtes du Perche on Sunday, June 7, 2026.
On the program: plant imprint workshop from 2pm to 5pm
Free activities for children aged 6 and over.
Free admission to the château

L’événement Rendez-vous aux jardins au Château des Comtes du Perche Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-05-24 par OTs DU PERCHE

À voir aussi à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir)