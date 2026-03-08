Rendez-vous aux jardins au Moulin de Cocussotte

Moulin de Cocussotte Saint-Pierre-sur-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Site d’un ancien moulin à eau avec sa grande roue hydraulique en fonctionnement, cascades, ponts et barrage. Parc et jardin aménagés sur l’île du moulin.

Cette manifestation sur le thème Jardins de pierres pierres de jardins , a pour objectif de valoriser la richesse et la variété des jardins, de favoriser les échanges entres les acteurs du jardin et le public et de sensibiliser les visiteurs aux actions mises en œuvre pour faire connaître, conserver, restaurer, créer des jardins, transmettre des savoir-faire et former des jardiniers et jardiniers d’art. .

Moulin de Cocussotte Saint-Pierre-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 16 46 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rendez-vous aux jardins au Moulin de Cocussotte

L’événement Rendez-vous aux jardins au Moulin de Cocussotte Saint-Pierre-sur-Dropt a été mis à jour le 2026-03-04 par OT du Pays de Duras CDT47