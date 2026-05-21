Rendez-vous aux Jardins Château de Jaulny Château de Jaulny Jaulny
Rendez-vous aux Jardins Château de Jaulny Château de Jaulny Jaulny dimanche 7 juin 2026.
Jaulny
Rendez-vous aux Jardins Château de Jaulny
Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Rendez-vous aux jardins du Château de Jaulny dimanche 7 juin, de 15h à 19h
Au programme animations, balade botanique, et bourse aux plantes au jardin médiéval du Château
Départ de la balade botanique à 15h30
Accès libre aux jardins
Balade botanique payante, sur inscription au 06 08 41 26 62Tout public
15 .
Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 98 34 02 chateaudejaulny@gmail.com
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English :
Rendez-vous in the gardens of Château de Jaulny ? Sunday, June 7, 3pm to 7pm
On the program: entertainment, botanical walk and plant sale in the Château’s medieval garden
Botanical walk departs at 3.30pm
Free access to the gardens
Botanical walk at an additional cost, with registration on 06 08 41 26 62
L’événement Rendez-vous aux Jardins Château de Jaulny Jaulny a été mis à jour le 2026-05-21 par OT PONT A MOUSSON
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