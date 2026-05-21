Rendez-vous aux Jardins Château de Jaulny Château de Jaulny Jaulny

Jaulny

Rendez-vous aux Jardins Château de Jaulny

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Rendez-vous aux jardins du Château de Jaulny dimanche 7 juin, de 15h à 19h

Au programme animations, balade botanique, et bourse aux plantes au jardin médiéval du Château

Départ de la balade botanique à 15h30

Accès libre aux jardins

Balade botanique payante, sur inscription au 06 08 41 26 62Tout public

15 .

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 98 34 02 chateaudejaulny@gmail.com

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English :

Rendez-vous in the gardens of Château de Jaulny ? Sunday, June 7, 3pm to 7pm

On the program: entertainment, botanical walk and plant sale in the Château’s medieval garden

Botanical walk departs at 3.30pm

Free access to the gardens

Botanical walk at an additional cost, with registration on 06 08 41 26 62

L’événement Rendez-vous aux Jardins Château de Jaulny Jaulny a été mis à jour le 2026-05-21 par OT PONT A MOUSSON