RENDEZ-VOUS AUX JARDINS CHÂTEAU DE LA PISCINE Montpellier

Montpellier

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS CHÂTEAU DE LA PISCINE

Avenue de Lodève Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05

Une soirée lyrique au château Karine Deshayes en concert

Au programme Mozart, Schubert, Gounod,

Le Château de la Piscine ouvre exceptionnellement son parc au public, sur inscription autour d’un parcours inédit en 7 points de vue.

Pour cette édition consacrée au thème La vue , le Château propose un parcours inédit autour de 7 points de vue permettant de porter un nouveau regard sur le parc, son histoire et sa composition.

Parcours extérieur dans le parc

Vous pourrez découvrir librement le parc à travers un parcours en 7 stations l’entrée et la façade du château, le parvis sud, le bassin et les statues, la prairie et les arbres remarquables, le jardin oriental autour des nymphéas, les serres et la noria.

Un plan de visite sera remis à l’entrée.

Un parcours conçu avec les étudiants du Lycée Jules Guesde

Le parcours extérieur a été conçu à partir d’un travail de recherche mené par des étudiants d’hypokhâgne du Lycée Jules Guesde UM3, autour de l’histoire du château, de son parc et de son environnement.

Accompagnés par leurs enseignants et plusieurs spécialistes des jardins historiques, les étudiants ont étudié les archives du domaine, les plans anciens, les logiques de composition du jardin et le rôle de l’eau dans son aménagement.

Ils seront présents dans le parc pour vous accompagner et partager certains éléments de leurs recherches.

Une œuvre contemporaine dans le parc

À cette occasion, vous pourrez également découvrir dans le parc une œuvre d’Ève Laroche-Joubert, intitulée Vallon d’une Épaule.

Cette sculpture s’inscrit dans le travail de l’artiste autour des formes organiques, du corps et du paysage. Sa présence au Château de la Piscine préfigure une exposition personnelle de son travail lors des Journées européennes du patrimoine, en septembre prochain.

Rafraichissement sur place pour passer un moment agréable dans le parc

En option sur réservation également Les visites commentées du château vous permettront de découvrir les salons historiques et l’atmosphère intérieure de cette demeure patrimoniale.

Visite du Parc à partir de 5€

Visite du Parc + Château à partir de 12h .

Avenue de Lodève Montpellier 34070 Hérault Occitanie

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English :

A lyrical evening at the château? Karine Deshayes in concert

On the program: Mozart, Schubert, Gounod,

L’événement RENDEZ-VOUS AUX JARDINS CHÂTEAU DE LA PISCINE Montpellier a été mis à jour le 2026-05-12 par 34 OT MONTPELLIER