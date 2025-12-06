Rendez-vous aux jardins Chateau de Villeneuve Chateau de Villeneuve Terranjou

Terranjou

Rendez-vous aux jardins Chateau de Villeneuve

Chateau de Villeneuve 19 Rue Boreau Terranjou Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Rendez vous dans les jardins historiques du château de Villeneuve à Martigné Briand- Terranjou

Au pied des murailles du château de Villeneuve, monument historique du XVe siècle, des jardins d’inspiration historique ont été recréés avec passion.

Votre promenade débute après le franchissement d’un remarquable châtelet-porche du XIIe siècle. Vous découvrirez successivement une cour paysagée, un jardin d’inspiration italienne éclatant de couleurs, structuré en carrés de buis puis le mystérieux bosco. Le parcours se poursuit à travers le verger d’Adam et Ève, dominé par les coteaux viticoles du Layon, avant de découvrir le jardin médiéval clos d’Artus, puis le jardin d’Armide, évocation poétique de l’univers des croisades.

Pour achever agréablement cette balade, une allée de topiaires d’ifs et de buis offre un spectacle singulier, où les formes végétales semblent s’affronter tels des guerriers.

Plus de 5 000 buis taillés en haies structurent ce décor raffiné et rythment la visite. Prévoyez au minimum une heure pour profiter pleinement de cette découverte… soyez les bienvenus !

Ces jardins ont reçu le label Beau Jardin des Pays de la Loire . Un livret explicatif accompagné d’un plan vous est remis à l’entrée.

3 € par adulte, Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les personnes en situation de handicap. .

Chateau de Villeneuve 19 Rue Boreau Terranjou 49540 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 49 58

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English :

Visit the historic gardens of Château de Villeneuve in Martigné Briand-Terranjou

L’événement Rendez-vous aux jardins Chateau de Villeneuve Terranjou a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages