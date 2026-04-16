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Rendez-vous aux jardins Concert dans le jardin du musée Musée Nicolas Poussin Les Andelys

Rendez-vous aux jardins Concert dans le jardin du musée Musée Nicolas Poussin Les Andelys samedi 6 juin 2026.

Lieu : Musée Nicolas Poussin

Adresse : 2 rue Sainte Clotilde

Ville : 27700 Les Andelys

Département : Eure

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Les Andelys

Rendez-vous aux jardins Concert dans le jardin du musée

Musée Nicolas Poussin 2 rue Sainte Clotilde Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06 15:30:00

Date(s) :
2026-06-06

Concert dans le jardin du musée Nicolas Poussin par les élèves du conservatoire à rayonnement intercommunal (site des Andelys).
Les pièces jouées sont en lien avec le thème de La vue.   .

Musée Nicolas Poussin 2 rue Sainte Clotilde Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 31 78 

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English : Rendez-vous aux jardins Concert dans le jardin du musée

L’événement Rendez-vous aux jardins Concert dans le jardin du musée Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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