Rendez-vous aux jardins Concert dans le jardin du musée Musée Nicolas Poussin Les Andelys

Les Andelys

Rendez-vous aux jardins Concert dans le jardin du musée

Musée Nicolas Poussin 2 rue Sainte Clotilde Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06 15:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Concert dans le jardin du musée Nicolas Poussin par les élèves du conservatoire à rayonnement intercommunal (site des Andelys).

Les pièces jouées sont en lien avec le thème de La vue. .

Musée Nicolas Poussin 2 rue Sainte Clotilde Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 31 78

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English : Rendez-vous aux jardins Concert dans le jardin du musée

L’événement Rendez-vous aux jardins Concert dans le jardin du musée Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération