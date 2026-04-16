Rendez-vous aux jardins Concert dans le jardin du musée Musée Nicolas Poussin Les Andelys
Rendez-vous aux jardins Concert dans le jardin du musée Musée Nicolas Poussin Les Andelys samedi 6 juin 2026.
Les Andelys
Rendez-vous aux jardins Concert dans le jardin du musée
Musée Nicolas Poussin 2 rue Sainte Clotilde Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06 15:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Concert dans le jardin du musée Nicolas Poussin par les élèves du conservatoire à rayonnement intercommunal (site des Andelys).
Les pièces jouées sont en lien avec le thème de La vue. .
Musée Nicolas Poussin 2 rue Sainte Clotilde Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 31 78
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English : Rendez-vous aux jardins Concert dans le jardin du musée
L’événement Rendez-vous aux jardins Concert dans le jardin du musée Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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