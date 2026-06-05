Yvetot

Rendez-vous aux Jardins du Manoir du Fay

Rue des Zigs Zags Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

L’association Faire Vivre le Manoir du Fay vous invite à une journée conviviale et familiale à l’occasion des Rendez-vous aux jardins . Au programme visites libres du jardin, visites commentées du site et de son histoire, ateliers et animations proposés par l’association, espace détente et découverte du patrimoine, buvette sur place et vente de roses par Isabelle Falaise. Les visiteurs qui le souhaitent pourront également venir avec leur pique-nique et profiter du jardin-clos sur le temps du midi. L’après-midi sera également animé par plusieurs interventions artistiques et culturelles. L’association Lis-moi les mots proposera des balades contées et lectures au cœur du jardin, mêlant littérature jeunesse, oralité et découverte sensible des lieux. De son côté, l’artiste Elvine Comelet animera un atelier participatif autour des fleurs et des encres végétales, permettant au public de découvrir la transformation des matières naturelles en créations artistiques. .

Rue des Zigs Zags Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie manoirdufayassofvmf@gmail.com

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English : Rendez-vous aux Jardins du Manoir du Fay

L’événement Rendez-vous aux Jardins du Manoir du Fay Yvetot a été mis à jour le 2026-06-01 par Yvetot Normandie Tourisme