Rendez-vous aux jardins Exposition de sculptures par l’artiste Daniela Capaccioli Musée Nicolas Poussin Les Andelys
Rendez-vous aux jardins Exposition de sculptures par l’artiste Daniela Capaccioli Musée Nicolas Poussin Les Andelys vendredi 5 juin 2026.
Les Andelys
Rendez-vous aux jardins Exposition de sculptures par l’artiste Daniela Capaccioli
Musée Nicolas Poussin 2 rue Sainte Clotilde Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 14:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Exposition temporaire de sculptures par l’artiste Daniela Capaccioli dans le cadre du festival Normandie Impressionniste. L’exposition se déroule dans les jardins du musée. .
Musée Nicolas Poussin 2 rue Sainte Clotilde Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 31 78
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English : Rendez-vous aux jardins Exposition de sculptures par l’artiste Daniela Capaccioli
L’événement Rendez-vous aux jardins Exposition de sculptures par l’artiste Daniela Capaccioli Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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