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Rendez-vous aux jardins jardin de la Pierre tranquille Mont-Saint-Vincent

Rendez-vous aux jardins jardin de la Pierre tranquille Mont-Saint-Vincent samedi 6 juin 2026.

Adresse : 2 rue du Petit Belvédère

Ville : 71300 Mont-Saint-Vincent

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 3 3 3 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Mont-Saint-Vincent

Rendez-vous aux jardins jardin de la Pierre tranquille

2 rue du Petit Belvédère Mont-Saint-Vincent Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Visitez librement le jardin de la Pierre tranquille. Baladez-vous entre vivaces, arbustes, roses anciennes, plantes aromatiques et un enrochement de blocs de grès, ayant d’ailleurs inspiré le nom du jardin la pierre tranquille . Sur demande, les propriétaires pourront guider votre visite et répondre à vos questions.   .

2 rue du Petit Belvédère Mont-Saint-Vincent 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 93 07 05 

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English : Rendez-vous aux jardins jardin de la Pierre tranquille

L’événement Rendez-vous aux jardins jardin de la Pierre tranquille Mont-Saint-Vincent a été mis à jour le 2026-05-22 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II

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