Rendez-vous aux jardins jardin de la Pierre tranquille Mont-Saint-Vincent
Rendez-vous aux jardins jardin de la Pierre tranquille Mont-Saint-Vincent samedi 6 juin 2026.
Mont-Saint-Vincent
Rendez-vous aux jardins jardin de la Pierre tranquille
2 rue du Petit Belvédère Mont-Saint-Vincent Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Visitez librement le jardin de la Pierre tranquille. Baladez-vous entre vivaces, arbustes, roses anciennes, plantes aromatiques et un enrochement de blocs de grès, ayant d’ailleurs inspiré le nom du jardin la pierre tranquille . Sur demande, les propriétaires pourront guider votre visite et répondre à vos questions. .
2 rue du Petit Belvédère Mont-Saint-Vincent 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 93 07 05
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English : Rendez-vous aux jardins jardin de la Pierre tranquille
L’événement Rendez-vous aux jardins jardin de la Pierre tranquille Mont-Saint-Vincent a été mis à jour le 2026-05-22 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
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