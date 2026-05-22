Rendez-vous aux jardins jardins du Clos Mesnil Le Clos Mesnil Mont-Saint-Vincent
Rendez-vous aux jardins jardins du Clos Mesnil Le Clos Mesnil Mont-Saint-Vincent samedi 6 juin 2026.
Mont-Saint-Vincent
Rendez-vous aux jardins jardins du Clos Mesnil
Le Clos Mesnil 10 rue de la Chapelle Mont-Saint-Vincent Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, les jardins en restanque du Clos Mesnil seront ouverts à la visite en partenariat avec l’association Jardins et Santé.
Nouvellement imaginés et plantés, ils sont entourés de murs de pierre et, si le temps le permet, offrent une vue magnifique sur les Alpes et le mont Blanc.
Vous pourrez également découvrir le village qui culmine à 600 m d’altitude et ses différents points de vue.
Non accessibles aux PMR. .
Le Clos Mesnil 10 rue de la Chapelle Mont-Saint-Vincent 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 01 88 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rendez-vous aux jardins jardins du Clos Mesnil
L’événement Rendez-vous aux jardins jardins du Clos Mesnil Mont-Saint-Vincent a été mis à jour le 2026-05-22 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
À voir aussi à Mont-Saint-Vincent (Saône-et-Loire)
- Visite du jardin du Clos Mesnil, Jardins du clos Mesnil, Mont-Saint-Vincent 6 juin 2026
- Visite découverte du jardin de la Pierre tranquille, Jardin de la Pierre tranquille, Mont-Saint-Vincent 6 juin 2026
- Rendez-vous aux jardins jardin de la Pierre tranquille Mont-Saint-Vincent 6 juin 2026
- Visite guidée de Mont-Saint-Vincent Le Bourg Mont-Saint-Vincent 10 juin 2026
- Salon du Bien-Être Salle des fêtes de Mont-Saint-Vincent Mont-Saint-Vincent 13 juin 2026