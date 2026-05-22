Rendez-vous aux jardins jardins du Clos Mesnil Le Clos Mesnil Mont-Saint-Vincent

Mont-Saint-Vincent

Rendez-vous aux jardins jardins du Clos Mesnil

Le Clos Mesnil 10 rue de la Chapelle Mont-Saint-Vincent Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, les jardins en restanque du Clos Mesnil seront ouverts à la visite en partenariat avec l’association Jardins et Santé.

Nouvellement imaginés et plantés, ils sont entourés de murs de pierre et, si le temps le permet, offrent une vue magnifique sur les Alpes et le mont Blanc.

Vous pourrez également découvrir le village qui culmine à 600 m d’altitude et ses différents points de vue.

Non accessibles aux PMR. .

Le Clos Mesnil 10 rue de la Chapelle Mont-Saint-Vincent 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 01 88 12

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English : Rendez-vous aux jardins jardins du Clos Mesnil

L’événement Rendez-vous aux jardins jardins du Clos Mesnil Mont-Saint-Vincent a été mis à jour le 2026-05-22 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II