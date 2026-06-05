Semur-en-Auxois

Rendez-vous aux jardins jardin des Clématites

11, rue des Tanneries Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Ce jardin de charme d’inspiration anglaise est situé au pied des remparts de grès rose de la ville médiévale, face à l’Armançon qui coule en contrebas.

C’est un jardin en restanques qui a le charme d’un jardin anglais par sa conception et le soin dont il fait l’objet.

Le jardin en terrasses est desservi par de petits escaliers ourlés de fleurs et de feuillages en toutes saisons.

Les clématites et les rosiers enrubannent les murets de pierre, dansent dans les arbustes variés et, une fois la colline gravie, un banc niché au creux du coteau nous offre une vue délicieuse sur les toits patinés,les autres jardins et les terrasses s’élevant de l’autre côté de la rivière.

Déconseillé aux personnes à mobilité réduite (une cinquantaine de marches à monter). .

11, rue des Tanneries Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 51 46 85

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English : Rendez-vous aux jardins jardin des Clématites

L’événement Rendez-vous aux jardins jardin des Clématites Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-06-02 par OT des Terres d’Auxois