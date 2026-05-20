Rendez-vous au jardin Parc Joly Parc Joly Semur-en-Auxois
Rendez-vous au jardin Parc Joly Parc Joly Semur-en-Auxois vendredi 5 juin 2026.
Semur-en-Auxois
Rendez-vous au jardin Parc Joly
Parc Joly 2 bis, rue de Paris Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 10:00:00
fin : 2026-06-07 13:00:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06
La visite du parc Joly se fait librement selon le circuit fléché.
Elle dure entre 20 et 40mn selon.
Un bénévole accueille les visiteurs et distribue un dépliant.
Le parcours suit les terrasses, l’esplanade, la grotte puis l’escalier enroché en continuant sur la terrasse du dauphin et sur le vallon avec les amarres. Il débouche sur le verger et sa vigne, et revient par la grande allée sous bois en passant devant le pigeonnier… .
Parc Joly 2 bis, rue de Paris Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté parcjolysemur@gmail.com
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English : Rendez-vous au jardin Parc Joly
L’événement Rendez-vous au jardin Parc Joly Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-05-20 par OT des Terres d’Auxois
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