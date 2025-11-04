Visite du Parc Joly à Semur-en-Auxois, Parc Joly, Semur-en-Auxois

Visite du Parc Joly à Semur-en-Auxois 5 – 7 juin Parc Joly Côte-d’Or

Tarif : Minimum 3 € au profit de l’association d’entretien du parc | Les recettes permettent à l’association de préserver le parc et de développer de nouveaux projets. La participation peut être déposée à la sortie dans une « boite d’honnêteté ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

La visite du parc Joly se fait librement selon le circuit fléché. Elle dure entre 20 et 40mn selon. Un bénévole accueille les visiteurs et distribue un dépliant. Le parcours suit les terrasses, l’esplanade, la grotte puis l’escalier enroché en continuant sur la terrasse du dauphin et sur le vallon avec les amarres. Il débouche sur le verger et sa vigne, et revient par la grande allée sous bois en passant devant le pigeonnier…

Parc Joly 2 Bis rue de Paris, 21140 Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 75 25 77 98 https://www.parcsetjardins.fr/jardins/1869-parc-joly Le parc Joly offre, sur 2,5 hectares, des vues impressionnantes sur la ville de Semur-en-Auxois et sur la vallée de l’Armançon. Ce parc est sauvé et restauré par une association depuis 2020 avec les bénévoles. Murs de pierres sèches, falaises, esplanade sur rivière, escalier enrochés, terrasses, roseraie, vallon avec cascatelle et marres, verger, vigne, bois, tout un monde végétal pittoresque. Quelques sculptures, un pigeonnier et des lieux de repos complètent le tout. Parking dans le virage nord du pont Joly à l’entrée de la vieille ville | Les personnes à mobilité réduite ne pourront pas faire la visite complète. | Les enfants doivent être surveillés.

La visite du parc Joly se fait librement selon le circuit fléché. Elle dure entre 20 et 40mn selon. Un bénévole accueille les visiteurs et distribue un dépliant. Le parcours suit les terrasses, la en…

© David Bordes