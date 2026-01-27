Cin’Espiègle Ciné concert Laurel et Hardy, Premiers Coups de génie L’Étoile Cinéma Semur-en-Auxois
Cin’Espiègle Ciné concert Laurel et Hardy, Premiers Coups de génie L’Étoile Cinéma Semur-en-Auxois samedi 14 février 2026.
L’Étoile Cinéma 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Début : 2026-02-14 16:00:00
fin : 2026-02-14 17:00:00
2026-02-14
En partenariat avec les CIBFC, un ciné-concert par le duo Pigments.
LAUREL ET HARDY, PREMIERS COUPS DE GÉNIE 52 minutes
dès 5 ans
Programme de trois courts métrages muets
Œil pour œil (1929) Laurel et Hardy vendent des sapins de Noël en plein mois d’août. Ils doivent faire face à un client irascible…
La Bataille du siècle (1927) Avec Oliver Hardy comme manager, Stan Laurel affronte un boxeur féroce sur un ring. Le lendemain, les deux compères provoquent une gigantesque bataille de tartes à la crème…
Vive la liberté (1929) Evadés de prison, Laurel et Hardy tentent de trouver un endroit tranquille pour échanger leur pantalon… .
L’Étoile Cinéma 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 62 44 etoile.cinema@wanadoo.fr
