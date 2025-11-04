Coup de Cœur surprise L’Étoile Cinéma Semur-en-Auxois

Coup de Cœur surprise

L’Étoile Cinéma 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 20:30:00

fin : 2025-11-04 23:30:00

Date(s) :

2025-11-04

Dans le cadre du dispositif Coup de Cœur surprise des cinémas Art et Essais , nous vous proposons le mardi 4 novembre à 20 h 30 un film surprise.

Cette action consiste à projeter une fois par mois, une avant-première surprise suivie d’une discussion dans la salle. .

L’événement Coup de Cœur surprise Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2025-10-29 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)