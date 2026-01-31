Un mois, une oeuvre Musée Semur-en-Auxois
Un mois, une oeuvre Musée Semur-en-Auxois samedi 6 juin 2026.
Semur-en-Auxois
Un mois, une oeuvre
Musée 3 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06 15:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Une oeuvre sera présentée sous toutes les coutures, ainsi que l’artiste qui l’a peinte. .
Musée 3 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 24 25 musee.semur.accueil@ville-semur-en-auxois.fr
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English : Un mois, une oeuvre
L’événement Un mois, une oeuvre Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-05-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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