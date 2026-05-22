Tulle

Rendez vous aux jardins Jardins de la Préfecture

Place Roosevelt Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Visite du parc de la Préfecture. Ce parc paysager de 4.7 hectares redessiné puis planté par Jean Buge, un horticulteur tulliste de 1874 à 1878 et attenant aux bâtiments de la préfecture du département. Il présente une cinquantaines d’essences arborées âgées de 50 à 200 ans cédres du Liban, tulipiers de Virginie, Gingko, Biloba, Ptérocaryas, Séquoia…. Tout public Visite libre .

Place Roosevelt Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 55 20

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English : Rendez vous aux jardins Jardins de la Préfecture

L’événement Rendez vous aux jardins Jardins de la Préfecture Tulle a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze