RENDEZ-VOUS AUX JARDINS » LA VUE » Samedi 6 juin, 10h00 Château et parc de Valrose Alpes-Maritimes

20 personnes par séance (voir les conditions générales lors de l’inscription)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

À l’occasion du Rendez‑vous aux Jardins le samedi 06 juin 2026, Université Nice Côte d’Azur vous invite à découvrir la thématique « La Vue » au cœur d’un site d’exception. Entre architecture remarquable et perspectives paysagères, le regard est constamment sollicité. Promenades, découvertes et instants de contemplation permettent d’explorer les jeux de lumière, de couleurs et de formes qui composent ce jardin patrimonial. Une invitation à ouvrir l’œil et à redécouvrir le parc Valrose sous un angle sensible et esthétique.

Château et parc de Valrose 28 avenue Valrose, 06100 Nice, France Nice 06100 Saint-Maurice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/manifestation-nationale-rdv-aux-jardins-la-vue »}] Jardin conçu par l’horticulteur Joseph Carles.

À l’occasion du Rendez‑vous aux Jardins le samedi 06 juin 2026, Université Nice Côte d’Azur vous invite à découvrir la thématique « La Vue » au cœur d’un site d’exception. Entre architecture et le et…

© bernard vigneau