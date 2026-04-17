Segré-en-Anjou Bleu

Rendez-vous aux jardins Le jardin des Arcands Visite guidée des jardins ornementaux et nourriciers, entre plantes sauvages et cultivées

La Martinaie, Nyoiseau Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-07 16:30:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Rendez-vous aux jardins proposé aux jardins des Arcands, les samedi et dimanche 6 et 7 juin 2026.

Lors de cette visite guidée, les Jardins des Arcands se découvrent comme un paysage en évolution où se mêlent plantes ornementales, nourricières et végétation spontanée. Le parcours traverse différents espaces du jardin et permet d’explorer une manière de jardiner inspirée des milieux naturels, où les plantes cultivées dialoguent avec les plantes sauvages.

La visite aborde les choix de plantation, les expérimentations en cours et les observations faites au fil des saisons. Elle invite à regarder le jardin autrement, comme un lieu vivant où l’on cherche à composer avec le sol, le climat et les dynamiques du végétal. .

La Martinaie, Nyoiseau Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 58 54 34 47 lesjardinsdesarcands@gmail.com

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English :

Rendez-vous aux jardins at Les Arcands gardens, Saturday and Sunday, June 6 and 7, 2026.

L’événement Rendez-vous aux jardins Le jardin des Arcands Visite guidée des jardins ornementaux et nourriciers, entre plantes sauvages et cultivées Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Anjou bleu