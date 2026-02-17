Rendez-vous aux jardins Musée du Textile et de la Mode Cholet

Rendez-vous aux jardins Musée du Textile et de la Mode

Rue du Docteur Roux Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

À l’occasion de cet événement national, le musée ouvre ses portes tout au long du week-end. Partez à la découverte de l’exposition Couleurs d’enfance 2, visitez l’ancienne blanchisserie de la rivière Sauvageau ou bien déambulez dans le jardin de plantes à fibres et tinctoriales ! .

Rue du Docteur Roux Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 22 50 museetextile@choletagglomeration.fr

