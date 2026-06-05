Narbonne

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Place Thérèse Léon Blum Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le Jardin de la Révolution (square Thérèse et Léon Blum) à 14h30.

Visite-découverte botanique de 1h30 environ

De l’ancienne porte de Béziers (Porte Royale) des remparts Renaissance au jardin dessiné à la fin du 19ème siècle, le square Thérèse et Léon Blum, en plus de la passionnante histoire des fortifications narbonnaises et de l’expansion de la ville à l’âge d’or viticole, présente des espèces végétale remarquables, d’ici ou d’ailleurs. Un véritable arboretum nous invitant à des découvertes non seulement botaniques mais aussi mythologiques, médicinales, culinaires…

Gratuit, sans réservation.

Rendez-vous à l’entrée, côté boulevard Condorcet.

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Place Thérèse Léon Blum Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 90 31 34 palais@mairie-narbonne.fr

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English :

Jardin de la Révolution (square Thérèse et Léon Blum) at 2:30pm.

Botanical discovery tour, approx. 1h30

From the ancient gateway to Béziers (Porte Royale), from the Renaissance ramparts to the garden designed at the end of the 19th century, the Square Thérèse et Léon Blum not only tells the fascinating story of Narbonne?s fortifications and the city?s expansion during the golden age of wine, but also presents remarkable plant species, both local and from elsewhere. A veritable arboretum of botanical, mythological, medicinal and culinary discoveries?

Free, no reservation required.

Meet at the entrance on the boulevard Condorcet side.

L’événement RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Narbonne a été mis à jour le 2026-05-27 par