Narbonne

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Visite-rando au parc de la Campane à 10h.

Balade botanique de 2h environ et de niveau facile (boucle de 7 km et dénivelé n’excédant pas 200 m).

De la bergerie du parc au tombeau de Gentille Cohen, cantinière de Napoléon, balade nature et historique à travers la garrigue et les plantations de pins d’Alep et de pins parasol. Ce parcours nous permettra de découvrir les espèces emblématiques de la nature méditerranéenne, leur histoire, leur usage à travers les siècles ainsi que le petit monument que constitue la tombe du personnage de Gentille Cohen.

Gratuit, sans réservation.

Rendez-vous devant la bergerie du parc de la Campane

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Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 90 31 34 palais@mairie-narbonne.fr

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English :

Rando visit to Parc de la Campane at 10 a.m.

An easy botanical walk lasting around 2 hours (7 km loop, no more than 200 m difference in altitude).

From the park’s sheepfold to the tomb of Gentille Cohen, Napoleon’s cantinière, a nature and history walk through the garrigue and plantations of Aleppo and umbrella pines. We’ll discover the emblematic species of Mediterranean nature, their history and use over the centuries, as well as the small monument that is the tomb of Gentille Cohen.

Free, no reservation required.

Meet in front of the sheepfold in the Parc de la Campane

L’événement RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Narbonne a été mis à jour le 2026-05-27 par