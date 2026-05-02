Rendez vous aux jardins Saveilles Paizay-Naudouin-Embourie
Rendez vous aux jardins Saveilles Paizay-Naudouin-Embourie vendredi 5 juin 2026.
Paizay-Naudouin-Embourie
Rendez vous aux jardins
Saveilles Château de Saveilles Paizay-Naudouin-Embourie Charente
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
VMF/DH sur présentation de la carte de membre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
Visite historique dans un cadre bucolique
.
Saveilles Château de Saveilles Paizay-Naudouin-Embourie 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 17 36 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Historical tour in a bucolic setting
L’événement Rendez vous aux jardins Paizay-Naudouin-Embourie a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme Destination Nord Charente
À voir aussi à Paizay-Naudouin-Embourie (Charente)
- Visite des extérieurs et de la chapelle du château de Saveilles Saveilles Paizay-Naudouin-Embourie 5 juin 2026
- Visite historique dans un cadre bucolique, Château de Saveilles, Paizay-Naudouin-Embourie 5 juin 2026
- Un soir d’été à Saveilles 8ème édition Saveilles Paizay-Naudouin-Embourie 31 juillet 2026
- Raconte-moi Madame Butterfly Château de Saveilles Paizay-Naudouin-Embourie 31 juillet 2026