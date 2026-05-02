Rendez vous aux jardins Saveilles Paizay-Naudouin-Embourie

Paizay-Naudouin-Embourie

Rendez vous aux jardins

Saveilles Château de Saveilles Paizay-Naudouin-Embourie Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

VMF/DH sur présentation de la carte de membre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Visite historique dans un cadre bucolique

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Saveilles Château de Saveilles Paizay-Naudouin-Embourie 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 17 36 15

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English :

Historical tour in a bucolic setting

L’événement Rendez vous aux jardins Paizay-Naudouin-Embourie a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme Destination Nord Charente