Rendez-vous aux jardins parc du château de la Roche-Noyant Noyant-la-Gravoyère Segré-en-Anjou Bleu

Segré-en-Anjou Bleu

Rendez-vous aux jardins parc du château de la Roche-Noyant

Noyant-la-Gravoyère 16 vieille rue Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 11:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Rendez-vous aux jardins proposé au château de la Roche-Noyant, à Noyant-la-Gravoyère, le dimanche 7 juin 2026 de 11h à 18h.

Venez découvrir le parc paysager et les dépendances du château du XIXe siècle. Le jardin ordonnancé, encore visible sur le plan cadastral de 1828, a laissé place à une réalisation ambitieuse conçue par le paysagiste Chevallier à l’image des parcs de le la région parisienne de la fin du 18e siècle. .

Noyant-la-Gravoyère 16 vieille rue Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 79 96 06 73

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English :

Rendez-vous aux jardins at Château de la Roche-Noyant, Noyant-la-Gravoyère, Sunday June 7, 2026 from 11am to 6pm.

L’événement Rendez-vous aux jardins parc du château de la Roche-Noyant Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Anjou bleu